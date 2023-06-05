Подмосковье 05 июня 2023, 09:38 Уроки о пожарной безопасности прошли в школах и детских садах Подмосковья ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» призвали жителей напомнить детям о соблюдении противопожарных правил в быту и на улице. Это связано с наступлением школьных каникул, когда дети и подростки часто остаются без присмотра взрослых.

Первый замначальника службы Вадим Беловошин рассказал, что профилактическая работа с подростками позволяет заметно снизить риски возникновения пожаров. Для этого в школах, детских садах и лагерях проводят тематические занятия.

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«Со стороны родителей необходимо внимание к детской безопасности. Важно, чтобы дома также взрослые напоминали детям о запрете разведения костров, о правилах пользования бытовыми электроприборами, о том, что нельзя жечь траву и тополиный пух»

Он отметил, что часто причины несчастных случаев связанны не только с детской небрежностью, но и недостаточным вниманием к безопасности со стороны взрослых. Так, пожары случаются тогда, когда с детьми не проводили профилактические беседы или оставляют на видном месте зажигалки и спички.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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