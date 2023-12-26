Подмосковье 26 декабря 2023, 16:12 Уроки о кибербезопасности пройдут для школьников Подмосковья в январе

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«Лаборатория Касперского» разработала для проекта «Урок цифры» материалы о кибербезопасности будущего. На онлайн-занятии школьники узнают, как защитить умный дом и смартфоны, как противостоять интернет-атакам и пользоваться продвинутыми технологиями.

Урок от «Лаборатории Касперского» пройдет в школах с 15 января по 4 февраля. Участники виртуально переместятся в 2050-й год, выполнят задания и научатся защищаться от киберугроз сегодняшнего дня. Например, ребятам расскажут, что такое программа-шифровальщик и троянец-стилер, какие пароли являются надежными, а какие лучше не использовать, почему нужно регулярно обновлять программы, установленные на компьютере и смартфоне. Лекция, методические материалы для учителей и сам тренажер доступны на сайте урокцифры.рф.

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Школьники также познакомятся с профессиями в сфере IT и специалистами, которые сегодня создают решения для защиты устройств.

12 января в 10:00 на сайте проекта пройдет вебинар для педагогов по подготовке к уроку.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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