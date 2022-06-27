Уроки о безопасном обращении с электричеством прошли в школьных лагерях Подмосковья

В рамках акции «Доброе электричество — детям», которая проходит в Подмосковье, в детских лагерях региона продолжаются занятия, которые направлены на профилактику детского травматизма.

За последнее время такие занятия прошли уже в нескольких лагерях. Это МБОУ «Атепцевская СОШ», МАОУ «Наро-Фоминская СОШ № 1», МБОУ «Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа № 4», МАОУ «Лицей имени Героя России В. Волошиной» в Наро-Фоминском городском округе, МБОУ «Кубинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза В. П. Безбородова» Одинцовского городского округа и МБОУ «Тучковская СОШ № 1» Рузского городского округа. В целом на уроках присутствовали сотни юных школьников.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, электричество несет в себе не только огромную пользу, но и большую опасность. Крайне важно, чтобы дети с самых ранних лет знали, как правильно использовать электроприборы и не подвергать свое здоровье риску.

«Энергетики ежегодно проводят уроки электробезопасности для учеников Подмосковья. Детям в игровой форме рассказывают, что такое электрический ток, откуда берется электричество, знакомят с правилами безопасности, отвечают на вопросы», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Детям в доступной любому возрасту форме рассказали о том, как именно подводится ток к розетке. Особенное внимание уделили правилам обращения с электрическими приборами. Школьникам отдельно напомнили, что ни в коем случае нельзя приближаться к оголенным и оборванным проводам, проникать на территорию трансформаторных подстанций.