Подмосковье 03 апреля 2023, 17:30 Уроки на тему Дня Земли пройдут в школах Подмосковья Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Уроки курса «Разговоры о важном» продолжают проводить в Подмосковье. В апеле школьники посетят занятия о Дне Земли, который ежегодно отмечают в этом месяце.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, каждую неделю уроки цикла посещают свыше миллиона школьников и студентов. Новые занятия посвятят экологической культуре и ответственности за сохранение окружающей среды.

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««Разговоры о важном» является важной и эффективной инициативой и способствует повышению общей культуры и уровня знаний учащихся по различным темам», - отметили в ведомстве.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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