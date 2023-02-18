Подмосковье 18 февраля 2023, 21:33 Уроки мужества начали проводить в музее Боевой славы в Воскресенске

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В Москворецкой гимназии Воскресенска уроки мужества проходят в музее Боевой славы. Здесь к истории можно прикоснуться в прямом смысле — ощутить тяжесть минометного снаряда или примерить каску времен Великой Отечественной. Тактильные ощущения дают школьникам более наглядное и полное представление об истории.

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Идея создания музея Боевой славы принадлежит учителям-фронтовикам, когда-то работавшим в этой школе. Долгое время на базе образовательного учреждения работал поисковый отряд и учащиеся под руководством учителя черчения, ветерана Великой Отечественной войны Валентина Алексеевича Виноградова выезжали на раскопки. Благодаря их находкам в музее появились первые экспонаты.

«Когда дети посещают подобные экскурсии, у них возникает идея сохранения исторической памяти. Они видят, насколько это важно, нужно, ценно»», — сказала руководитель музея Боевой славы МОУ «Москворецкая гимназия» Алена Крылова.

Руководитель музея рассказала, что музей второй год принимает участие в проекте «Всероссийская школьная летопись».

«Мы готовим новую экспозицию, посвященную военным корреспондентам, у нас началась большая работа по цифровизации бумажных архивов нашего музея», — добавила Алена Крылова.

Уроки мужества проходят в школе регулярно. Большое внимание уделяют истории Воскресенского края и традициям родной школы. Одна из них — возложение цветов к обелиску «В память о тех, кто пал в боях за свободу и независимость нашей Отчизны».

Педагоги планируют и дальше развивать интерес учащихся к истории, участвовать во всероссийских патриотических акциях и проектах.

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