Подмосковье 17 января 2023, 09:31 Уроки кулинарии для участников «Активного долголетия» появятся в Пушкино

Читать 360tv в

Творческие занятия по кулинарии начнут проводить для пенсионеров и инвалидов в Пушкино. По программе «Активное долголетие» в местном центре социального обслуживания и реабилитации оборудовали кухню со всем необходимым для таких уроков.

В помещении установили кухонный гарнитур, холодильник и другое оборудование для приготовления пищи. Здесь получатели социальных услуг будут делать выпечку и кондитерские изделия. Пенсионеры и инвалиды смогут опробовать новые рецепты и вместе продегустировать полученный результат. Преподаватели расскажут о принципах здорового питания и сервировке стола.

Реклама

«Такие занятия очень важны особенно для инвалидов. Многие из них заново учатся обслуживать себя. И конечно, на кухне будут проходить вкусные матер-классы для детей», — рассказал директор центра социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» Артем Савин.

Реклама

На творческой кухне уже состоялось одно из первых занятий для пожилых людей, которые занимаются по проекту губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие». Это был мастер-класс «Фитотерапия: дегустация разного вида чая». В ближайшее время такие же комнаты будут организованы еще в двух филиалах «Пушкинского».