Подмосковье 05 декабря 2022, 14:30 Уроки кормления птиц и мастер-классы по изготовлению кормушек прошли в парках Подмосковья

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В 57 парках Московской области прошел экопроект «Знакомьтесь белка». Благодаря ему около 1,5 тысячи жителей региона узнали, как позаботиться о белках и птицах зимой.

В рамках познавательного мероприятия для горожан подготовили и провели интерактивные экскурсии, экологические лекции, уроки по кормлению птиц и животных, а также викторины. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению кормушек.

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