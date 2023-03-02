02 марта 2023, 16:10
Уроки кибербезопасности пройдут в школах Подмосковья в марте
«Уроки цифры» вновь пройдут в школах Подмосковья. В новом цикле проекта занятия посвятят кибербезопасности. Они пройдут с 1 марта по 2 апреля.
Уроки посетят свыше 500 тысяч школьников Подмосковья, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Занятия разработали для учащихся с первого по 11-й класс.
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«„Урок цифры“ дает школьникам актуальные знания по востребованным темам и позволяет замотивировать ребят для будущей предпринимательской и исследовательской деятельности в области цифровых технологий», — отметила она.
Урок также пройдет в открытом формате 24 марта в центре «Флагман» в Одинцове. Подробнее можно узнать на сайте.
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