Подмосковье 12 декабря 2022, 08:20 Уроки истории прошли в музее семьи Великого князя Романова в Осташеве

Читать 360tv в

Необычные уроки истории провели в Волоколамском округе. Старшеклассников пригласили на занятия в село Осташево — в музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова.

В осташевском музее около 500 уникальных экспонатов: исторические снимки, документы и артефакты из государственных архивов и частных коллекций. Музей стал центром притяжения туристов и местом проведения знаковых культурных мероприятий.

Реклама

Планы музейщиков амбициозны — превратить Волоколамский округ в один из центров духовности Подмосковья. Для этого там и проводят уроки истории. Девятиклассники Осташевской школы на музейном занятии особенно прониклись идеями Великокняжеской семьи по обустройству родного села.

Реклама

«С начальных классов проводим беседы о замечательном нашем осташевском крае, о людях, которые ознаменовали не только любовь к нашей земле, но и ко всей матушке России», — рассказала методист музея семьи великого князя Константина Романова, краевед Марина Запорина.

Музей семьи Великого Князя Константина Константиновича — новое место на карте «Императорского маршрута». Это ядро, вокруг которого формируется кластер «Великокняжеская усадьба Осташево». Музей расположен в здании бывшего училища, оно построено в начале прошлого столетия в память о геройски погибшем князе-воине Олеге Константиновиче. Летом 2022 года музей открыли полпред президента России Игорь Щеголев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это огромное событие для нас, огромная радость, потому что музеи на императорском маршруте получают новый стимул к своей жизни. Для нас очень важно, что этот музей выполняет свою прямую функцию — функцию исторического просвещения», — сказала председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Музей работает бесплатно для всех посетителей до конца 2022 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».