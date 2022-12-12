12 декабря 2022, 08:20
Уроки истории прошли в музее семьи Великого князя Романова в Осташеве
Необычные уроки истории провели в Волоколамском округе. Старшеклассников пригласили на занятия в село Осташево — в музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова.
В осташевском музее около 500 уникальных экспонатов: исторические снимки, документы и артефакты из государственных архивов и частных коллекций. Музей стал центром притяжения туристов и местом проведения знаковых культурных мероприятий.
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Планы музейщиков амбициозны — превратить Волоколамский округ в один из центров духовности Подмосковья. Для этого там и проводят уроки истории. Девятиклассники Осташевской школы на музейном занятии особенно прониклись идеями Великокняжеской семьи по обустройству родного села.
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«С начальных классов проводим беседы о замечательном нашем осташевском крае, о людях, которые ознаменовали не только любовь к нашей земле, но и ко всей матушке России», — рассказала методист музея семьи великого князя Константина Романова, краевед Марина Запорина.
Музей семьи Великого Князя Константина Константиновича — новое место на карте «Императорского маршрута». Это ядро, вокруг которого формируется кластер «Великокняжеская усадьба Осташево». Музей расположен в здании бывшего училища, оно построено в начале прошлого столетия в память о геройски погибшем князе-воине Олеге Константиновиче. Летом 2022 года музей открыли полпред президента России Игорь Щеголев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Это огромное событие для нас, огромная радость, потому что музеи на императорском маршруте получают новый стимул к своей жизни. Для нас очень важно, что этот музей выполняет свою прямую функцию — функцию исторического просвещения», — сказала председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
Музей работает бесплатно для всех посетителей до конца 2022 года.
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