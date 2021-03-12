С 25 января по 28 февраля 2021 года в Подмосковье провели региональный социальный раунд «Стоп — гаджет!». Его итоги подвели на пресс-конференции в РИАМО. На вопросы журналистов ответил замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севостьянов.

Социальный раунд «Стоп — гаджет!», направленный на предупреждение использования мобильных устройств за рулем, проходил под управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской области при поддержке Министерства транспорта, Минобразования региона, а также Главного управления по информационной политике.

В рамках раунда были проведены просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением ПДД из-за использования мобильных телефонов за рулем.

В Подмосковье провели 56 тематических пресс-мероприятий, разместили информационные материалы на 265 рекламных конструкциях различного типа (60 баннеров, 70 светодиодных экранов, 135 иных конструкций). В 340 организациях и ведомствах была организована трансляция видео- и аудиороликов, размещено более 11 тысяч плакатов, памяток и листовок.

В 943 подмосковных школах провели тематические беседы, открытые уроки и практические занятия с участием сотрудников Госавтоинспекции. В них приняли участие свыше 57 тысяч учеников.

Разъяснительную работу провели в различных учреждениях — в 140 автошколах и автотранспортных предприятиях, в 58 МФЦ, в 120 учреждениях профессионального и высшего образования, в 70 регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Подмосковья, в 69 торгово-развлекательных центрах, а также на 113 автозаправочных станциях и в автосалонах. Участие в мероприятиях приняли более 36 тысяч человек.

В ходе раунда автоинспекторы распространили среди участников дорожного движения более 30 тысяч листовок и памяток. Также вблизи нерегулируемых пешеходных переходов состоялось 47 танцевальных флешмобов и 150 акций «Стоп — гаджет!».

15 марта начнется проведение следующего социального раунда — «Маленький пассажир — большая ответственность!». Он продлится до 18 апреля 2021 года.