Подмосковье 08 декабря 2022, 16:55 Уроки финансовой грамотности прошли в школах Красногорска

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В школах Красногорска проходят уроки финансовой грамотности. На последнем таком занятии в гимназии № 2 с ребятами обсуждали налоги.

Занятия проводятся в рамках Недели функциональной грамотности. Ведет их приглашенный специалист — работник крупного банка и волонтер благотворительного фонда «Вклад в будущее».

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«Это не первый урок, это уже целая программа. Мы работали и со школой № 18, и со школой № 15. Сегодня в гимназии № 2. Эта программа распространяется по всем школам Красногорского района», — рассказала волонтер фонда «Вклад в будущее» Мария Гудына.

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Школьникам такие занятия нравятся. На скучные темы никто не жалуется, потому что все полученные знания ребята закрепляют в игровой форме.

«Именно сейчас, в подростковом возрасте, очень важно формировать грамотность финансовую для того, чтобы в дальнейшем спокойно пользоваться всеми понятиями, всеми знаниями и быть достойным гражданином своей Родины», — рассказала учитель гимназии № 2 Светлана Брянцева.

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