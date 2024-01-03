Подмосковье 03 января 2024, 18:56 Уроки финансовой грамотности для детей стартовали в Подмосковье

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В Московской области стартовали уроки финансовой грамотности для детей. Они помогут подрастающему поколению определиться с выбором профессии и бизнес-направлением.

Фото: Мария Шматкова Фото: Мария Шматкова Фото: Мария Шматкова Фото: Мария Шматкова Фото: Мария Шматкова

Одним из слушателей стал Владимир Ермак. Свой первый онлайн-курс по финансовой грамотности он прошел еще год назад, после чего решил продолжить обучение в новой бизнес-школе в Одинцове.

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Сейчас 12-летний подросток копит на новый смартфон, выгуливает соседских собак за небольшие деньги, а также протирает фары автомобилей на парковке. Мальчик мечтает стать финансово независимым от родителей, поэтому намерен продолжить учиться дальше по этому направлению.

«Уроки финансовой грамотности мне очень помогли, полученные знания я смогу в будущем использовать для открытия своего дела. Не хочу просить деньги у родителей, могу зарабатывать самостоятельно. На курсе мне подскажут, как прокачать свои знания и увеличить доход», — рассказал Ермак.

Руководитель бизнес-школы «Фабрика предпринимательства» в Одинцове рассказала, что организаторы курсов работают с Торгово-промышленной палатой Одинцовского округа и приглашают на занятия успешных предпринимателей.

«Они не только делятся своими компетенциями с детьми, но и дают им реальные кейсы успешных стартапов», — подчеркнула она.

Глава бизнес-школы проводит уроки финансовой в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, основное внимание уделяют интернет-безопасности и правильному обращению с финансами. Стать слушателем курса может любой желающий от 8 до 17 лет.

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