Уроки электробезопасности провели в школе Сергиева Посада | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 19:39 Уроки электробезопасности провели в школе Сергиева Посада

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Семиклассники средней школы № 1 Сергиева Посада прошли уроки электробезопасности. Занятия провели сотрудники Сергиево-Посадского филиала Мособлэнерго.

Занятия провели в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче, который проходит под эгидой министерства энергетики Подмосковья.

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Министр энергетики региона Александр Самарин отметил, что энергетика — важнейшая системообразующая отрасль не только Подмосковья, но и для всей страны.

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«Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в первую очередь молодежный и семейный праздник, популяризирующий профессию энергетика среди населения», — добавил Александр Самарин.

Во время урока с энергетиками школьники узнали о способах получения и передачи электроэнергии, а также познакомились с правилами безопасного поведения вблизи энергетических объектов.

Кроме того, ребятам рассказали, почему нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций или делать селфи под ЛЭП.

Сотрудники филиала Мособлэнерго рассказали детям о правилах обращения с электричеством и рациональном использовании энергоресурсов.

Ребята также смогли посмотреть и примерить экипировку электромонтеров: диэлектрические перчатки, боты, каски и спецодежду.

Занятия Мособлэнерго ежегодно посещают свыше полутора тысяч подмосковных учеников.