Подмосковье 09 апреля 2024, 12:24 Уроки электробезопасности провели для школьников 3 округов Подмосковья Мособлэнерго

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Школьники Коломны, Воскресенска и Серпухова изучили правила электробезопасности. Уроки для ребят провели представители «Мособлэнерго». Занятия на тему «Электричество — не игрушка!» провели для учащихся 5-7 классов воскресенской школы № 17, коломенских школ № 14 и № 17 и оболенской средней школы.

Подобные занятия компания проводит ежегодно. Школьникам рассказывают о свойствах электричества и необходимости соблюдения правил безопасности.

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В этот раз энергетики продемонстрировали учащимся средства индивидуальной защиты от поражения током, которые используют в своей работе электромонтеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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