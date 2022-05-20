Уроки экогольфа и экобаскетбола провели в Солнечногорске

Школьники Солнечногорска прошли более 50 экологических уроков, на которых во время игр их учили разделять отходы и беречь природу.

В рамках занятий по экофизкультуре ребята сыграли в экофутбол, экобаскетбол, экокорнхол и экогольф.

На заключительный урок позвали самых активных детей. Три команды по 25 человек и столько же болельщиков. Экофизкультуру продолжат вести в летних лагерях, а в следующем учебном году она вернется в школы, причем уже не только в Солнечногорске.

Этот проект придумали сотрудники компании «Экопромсервис» и автономной некоммерческой организации «Экоспорт». Идею оценили и поддержали местные чиновники и представители министерства ЖКХ Подмосковья.

Руководитель службы по связям с общественностью регионального оператора «ЭкоПромСервис» Мария Штомпиль рассказала о том, что эти уроки уже принесли видимые результаты.

«Наполняемость синих сетчатых контейнеров для вторсырья меняется. Если в начале запуска реформы туда не всегда, к сожалению, попадали нужные виды отходов, часто фиксировались смешанные отходы, то сейчас и наполняемость, и качество улучшились, мы видим там правильные виды отходов», — отметила Штомпиль.