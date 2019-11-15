Как оказать первую помощь человеку? Урок спасения провели в Истре

Урок спасения провели инструкторы Академии гражданской защиты в Истре. Более 50 человек захотели узнать, как оказать первую помощь, например, запустить сердце до приезда скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Импровизированный пострадавший — манекен Анна. У женщины остановка сердца. Спасти ее пытается каждый, кто пришел на практикум. Инструкторы-спасатели учат оказывать первую медицинскую помощь. Усвоить материал нелегко.

Специалисты рассказали, чтобы запустить сердце, нужно давить на грудь, чуть выше солнечного сплетения, примерно 30 раз прямыми руками. У вас есть пять минут, чтобы начать компрессию после остановки сердца.

Такая реанимация необходима для активной циркуляции крови. Воздух должен продолжать поступать в мозг. Иначе он начнет умирать, и тогда заводить сердце станет поздно. Инструкторы советуют делать компрессию до появления пульса или до приезда врачей. Главное в суматохе не забыть вызвать скорую.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый из людей может подумать, кто-то из людей вызовет. Мальчик подумает, что тетя, наверное, вызовет, а по факту никто не вызовет. Поэтому мы говорим конкретному человеку. Девушка в желтой кофте! Вызовите скорую! Когда говоришь конкретному человеку, он чувствует ответственность», — отметила Виктория Демина, спасатель-инструктор (руководитель направления первой помощи в студенческом спасательном отряде Академии гражданской защиты).

А вот искусственное дыхание взрослому, оказывается, делать не обязательно. Чужой человек может быть болен. Есть риск навредить себе. А вот реанимация ребенка до года должна начинаться с дыхания.

Реанимация начинается с пяти вдохов, голову нужно запрокинуть, делать искусственное дыхание необходимо через марлю, потом следует компрессия 15 раз, а потом еще два вдоха.

Дети попадают в неприятности чаще взрослых, причем дома. Ответственный родитель должен знать, как помочь своему ребенку в экстренной ситуации. Например, при отравлении.

Источник фото: телеканал «360»

«Даем выпить стакан воды и вызываем у него рвоту. Если ребенок выпил кислотосодержащее, щелочь. Здесь также даем выпить воды, но рвоту не вызываем. Когда ребенок поглощал жидкость, прошел ожог пищевода, и если повторно, то может быть повторный ожог пищевода», — объяснила Кристина Волохо, спасатель-инструктор.

При сильном падении, ситуация тоже двоякая.

«Если это произошло на детской площадке, ребенок упал с горки. Не надо бежать сразу к ребенку поднимать его на руки спрашивая, что случилось, подойдите, спросите, чувствует ли он ноги и руки. Если это травма, связанная с позвоночником, лучше ребенка не беспокоить и дождаться скорой», — уточнила Кристина Волохо, спасатель-инструктор.

Источник фото: телеканал «360»

На занятия зарегистрировались не меньше пятидесяти человек. Пришли не только учителя и родители. Но и те, кто на своем опыте пережил чувство беспомощности, когда не знаешь, как помочь близкому человеку.

«Была личная история, и до сих пор это тяжело, не успели спасти лучшего друга, которому нужна была помощь, такая же реанимация сердца, элементарно не успели», — рассказала Екатерина Голенева, участник занятия.

Чрезвычайных случаев тысячи. Финал историй не всегда счастливый. Но такие практикумы и внимательность слушателей помогают в разы улучшить статистику.