Урок по созданию музыки с помощью искусственного интеллекта пройдет в школах Подмосковья

Уникальные занятия по оцифровке музыки проведут для 500 тысяч школьников из Подмосковья. Они состоятся благодаря новому циклу проекта «Урок цифры». Детей научат создавать музыку, используя искусственный интеллект.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что урок проведут для ребят более чем из тысячи школ.

Занятия пройдут с 14 февраля по 6 марта. Участвовать будут дети 1–11-х классов. Они окунутся в мир цифрового искусства.

Подмосковье активно поддерживает открытые уроки. Темы всегда актуальные и интересные. Новый цикл не исключение Ирина Каклюгина.

Школьников научат оцифровывать музыку. Кроме того, ребята узнают про работу алгоритмов рекомендаций в музыкальных сервисах.

«Школьники даже попробуют с помощью технологий написать музыку самостоятельно. Такие уроки проходят и в открытом формате. Уже 18 февраля такое занятие состоится в Физико-математическом лицее имени Кадышевского», — добавила Каклюгина.

Подмосковье регулярно становится одним из лидеров страны по числу вовлеченных в «Урок цифры» школьников. Подробно о проекте можно узнать на сайте урокцифры.рф.