Подмосковье 16 ноября 2023, 18:54 Урок профориентации прошел на территории кондитерской фабрики в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Ученики старших классов лицея № 7, гимназии № 6 и Алабушевской школы в Солнечногорске посетили кондитерский цех «Александра». Ребятам провели мастер-класс и познакомили с основами профессии.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Школьникам смогли приготовить, сформировать и нарезать торты. Приняли участие в мастер-классе по украшению кондитерского изделия и сделали роспись на пряничной елочке.

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«Проект „Билет в будущее“ помогает им разобраться в своих талантах и интересах, а после сделать выбор в профессии», — отметила советник директора по воспитательной работе, учитель лицея № 7 Екатерина Ширяева.

Она отметила, что ученики уже посетили колледж „Подмосковье“ и на практике освоили профессии геодезиста, медсестер и пожарных.

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