Урок по экологии одновременно провели в 50 школах Подмосковья. В них начали устанавливать экопункты для бутылок

В химкинской школе № 29 провели урок экологии. Там сегодня открыли три экопункта для сбора бутылок. Онлайн-урок состоялся еще в 49 образовательных учреждениях Подмосковья.

Важной составляющей в заботе об экологии является вторичное использование отходов, сказал на уроке в химкинской школе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с главой Ростеха Сергеем Чемезовым он поговорил со школьниками о культуре утилизации.

«Мы все рады, когда чистый воздух, солнце, когда чисто на улицах. Поэтому во всех странах существуют современные методики переработки, утилизации мусора. Ключевая из них — вторичное использование. То, что у вас на столах, то что у нас дома, нужно и можно использовать для изготовления материалов. Без детей, без школьников эта культура ни в какой стране мира не приживалась. Только через культуру утилизации мы можем обеспечить чистоту, порядок и экологию», — подчеркнул Воробьев.

Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке экопунктов, чтобы формировалась культура и разделение мусора было в каждой семье, на каждой кухне, в каждой школе. Дети задают темп взрослым Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил Чемезова за то, что его компания поставила в подмосковные школы, общественные пространства первые экопункты — аппараты для сбора бутылок. В Подмосковье установят 564 экопунктов, куда можно будет сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

Глава Ростеха рассказал о том, что пока больше всего в переработке отходов преуспела Германия. Там 60% отходов можно использовать повторно.

«У нас это лишь 10%. Все остальное увозим на свалки, закапываем в землю. Таких полигонов или свалок сегодня в России четыре миллиона гектаров. Это по площади примерно как Швейцария. Кстати, в Швейцарии вообще запрещено — ни грамма, ни килограмма не закапывается в землю. Все утилизируется», — отметил Чемезов.

По его словам, сейчас главное — провести в сознании россиян перестройку. Ведь внедрение раздельного сбора мусора в Европе происходило десятилетиями, людей приучали к этому.

«Надо перестроить сознание наших людей, чтобы каждый ощущал собственную ответственность за экологию нашего государства», — подчеркнул он.

В сентябре экопункты установят в 50 школах Подмосковья. Туда можно бросить пластиковую бутылку или железную банку. Школьникам не только полезно, но и выгодно сдавать бутылки. Ведь при сдаче бутылки каждый получает бонус. К концу учебного года тот, кто получил максимальное количество баллов, получит серьезные подарки: велосипеды, компьютеры.

К разговору по видеосвязи присоединились и другие подмосковные школы. Например, школьники из Королева рассказали, что у них уже установлен экопункт. Кроме того, ученики уже много лет собирают макулатуру, батарейки. Дети из Балашихи рассказали, что собирают для утилизации бытовую технику и другие ненужные предметы.