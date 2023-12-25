Подмосковье 25 декабря 2023, 14:10 Урок о сортировке мусора прошел для участников международной экопремии в Подмосковье РОМО ООО "Хартия"

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Урок экологического просвещения прошел для победителей и участников международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» в Подмосковье. С ребятами обсудили экологические проекты, работу регионального оператора, раздельный сбор мусора и другие важные аспекты.

Участникам встречи рассказали о невозобновляемых ресурсах и их использовании в производстве товаров из пластика, стекла, бумаги и металла. Ребят также познакомили с системами для раздельного сбора ТКО «Два Бака» и «Мегабак», с принципами их работы и многим другим.

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Вместе с экологом участники урока обсудили, как можно использовать вторичное сырье и что сделать, чтобы эти полезные фракции вернулись на прилавки магазинов, но уже в виде новых товаров и упаковки.

В завершении мероприятия состоялось торжественное награждение победителей экопремии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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