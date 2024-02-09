Подмосковье 09 февраля 2024, 11:44 Урок о работе маркетинговых агентств прошел в школе в Дмитрове Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читать 360tv в

Ученики школы из Дмитрова посетили урок предпринимательства. Им рассказали о нюансах работы маркетингового агентства.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей Подмосковья, на занятиях детям рассказывают о мерах поддержки, построении бизнес-плана и многом другом. Спикерами стали руководитель общественной приемной округа Александр Терентьев, а также директор маркетингового агентства Илья Шатаев и замглавы администрации муниципалитета Светлана Тарасова.

Реклама

Вместе с преподавателями Дмитровского института непрерывного образования школьники разработали свои бизнес-планы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».