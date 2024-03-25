Подмосковье 25 марта 2024, 12:21 Урок на тему единства народов России провели для школьников в Долгопрудном Unsplash

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Тему урока «Разговоры о важном», который проходит в школах по понедельникам, изменили с «Россия — спортивная держава» на «Единство народов России» 25 марта. Учащимся показали фрагмент обращения президента Владимира Путина к жителям страны после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В школах Долгопрудного, помимо бесед, в память о жертвах теракта ребята вырезали из бумаги белоснежные крокусы, нарисовали цветок, ставший символом траура, а также подняли вверх белых журавликов — символ бессмертия и надежды.

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