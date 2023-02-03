Подмосковье 03 февраля 2023, 13:30 Урок музыки с Дмитрием Маликовым прошел в ДК «Исток» во Фрязине

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Певец и композитор Дмитрий Маликов встретился с воспитанниками детской школы искусств во Фрязине. Мероприятие прошло в рамках подмосковного проекта «Уроки музыки».

В мастер-классе, который прошел в ДК «Исток», приняли участие ребята из Фрязинской детской школы искусств. Такие встречи с Дмитрием Маликовым проводятся в Подмосковье с 2013 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Цель проекта — поддержать и наставить начинающих музыкантов.

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«Вместе с правительством Московской области мы решили возобновить проект в этом году. Хочу продолжить, проехать те города, в которых я еще не был. Нужно попасть в самые укромные уголки, потому везде живут талантливые дети и педагоги», — сказал народный артист России Дмитрий Маликов.

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На встрече ребята и педагоги из Фрязина сыграли под аккомпанемент артиста.

«Я видел Дмитрия Маликова только по телевизору. Он красиво поет и играет на фортепиано, я мечтал увидеть его, и моя мечта сбылась», — поделился впечатлениями ученик Фрязинской детской школы искусств Мирон Луженский.