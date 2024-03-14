Подмосковье 14 марта 2024, 13:56 Урок мужества к 105-летию высших офицерских курсов «Выстрел» прошел в Солнечногорске Unsplash

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Около 200 человек посетили урок мужества в Солнечногорске. Его провели в преддверии 105-летия образования высших офицерских курсов «Выстрел». Участниками встречи стали школьники, бывшие руководители военно-учебного заведения, педагоги и инструкторы, обучающие иностранных курсантов.

Председатель совета ветеранов, член солнечногорского отделения организации «Боевое братство» Геннадий Ефимов выступил перед собравшимися с приветственным словом.

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«Высшие офицерские курсы всегда служили своему отечеству и внесли огромный вклад в то, чтобы Солнечногорск стал городом воинской доблести», — сказал Ефимов.

Гости встречи посмотрели документальный фильм телеканала «Звезда» о дважды Герое Советского Союза, руководителе курсов «Выстрел» Давиде Драгунском. Закрывал программу солист Александр Рыбаков, исполнивший песню о родине.

Отметим, что за время работы высших офицерских курсов «Выстрел» подготовку прошли 477 Героев Советского Союза, маршалы Василевский и Малиновский, писатель Аркадий Гайдар, десятки генералов и тысячи офицеров.

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