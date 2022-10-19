Урок мужества для школьников прошел в Котельниках 17 октября | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 18:37 Урок мужества для школьников прошел в Котельниках 17 октября

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Совсем недавно, 17 октября, в школе № 2 города Котельники состоялся Всероссийский урок Мужества. В нем принимали участие школьники с пятого по девятый класс. Автором и инициатором подобных занятий по всей стране выступает Министерство обороны России.

Детей на уроке Мужества посетили действующие военные из воинской части, которая находится на территории Котельников. Они рассказывали, какие подвиги совершали и совершают отечественные солдаты, приводили детям примеры настоящего героизма и мужества. Обсуждались на уроке подвиги самых разных лет и поколений, начиная с Великой Отечественной войны — до тех, что встал на защиту родины во время специальной операции на Украине.

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Кроме того, дети смогли принять участие также и в очень важной для каждого российского солдата акции под названием «Письмо солдату». Они выразили нашим военным самые добрые и искренние слова поддержки, все письма отправятся на фронт и поддержат солдат в трудную минуту.

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