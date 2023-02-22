Подмосковье 22 февраля 2023, 16:48 Урок финансовой грамотности прошел для студентов колледжа туризма в Подольске Unsplash

Читать 360tv в

Правильно распределять средства, экономить и рассчитывать семейный бюджет научили студентов Российского государственного университета туризма и сервиса в Подольске. Полезную информацию выдали на уроке финансовой грамотности, организованном Министерством экономики и финансов Подмосковья.

Для студентов подготовили интересную лекцию, которая содержала практические рекомендации. Молодые люди услышали о финансовом самоменеджменте, который помогает правильно определить цели и пошагово двигаться к ним, не боясь неудачного опыта. На занятии рассказали, как правильно рассчитывать семейный бюджет и дали советы, которые помогут сэкономить.

Реклама

Также студентам напомнили о видах бюджета и уровнях бюджетной системы России. Учащиеся увидели, из каких средств формируется бюджет Подмосковья.

Реклама

«Финансовая грамотность — это совокупность знаний и навыков, которые необходимы для жизни. Чем больше информации получат студенты, тем уверенней они будут чувствовать себя, планируя и распределяя собственные средства», — отметила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Ребята с интересом прослушали лекцию и сделали ряд выводов. Кто-то решил записывать свои доходы и расходы, чтобы структурировать личный бюджет, а кто-то задумался о важности своевременной уплаты налогов.

«На диаграмме по бюджету Подмосковья я увидел, на что тратятся деньги. Не знал, что самые большие расходы приходятся на образование, здравоохранение, социальную защиту и культуру. Теперь у меня сформировалось понимание, почему важно платить налоги и кому станет хуже, если налоговых отчислений будет меньше, чем должно быть», — поделился впечатлением студент Ярослав Бобров.