Подмосковье 08 февраля 2023, 10:21 Урок финансовой грамотности прошел для пенсионеров в Пушкино

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Специалисты «Сбера» провели урок финансовой грамотности для участников программы «Активное долголетие» в Пушкино. Пенсионерам рассказали, как не стать жертвой мошенничества.

Долголеты узнали, как правильно вести диалог, если телефонный звонок показался подозрительным, и чего нельзя делать, чтобы не передать злоумышленникам свои персональные данные. Специалист «Сбера» рассказал, чем криптовалюта отличается от традиционных денег и чем дебетовая карта отличается от кредитной.

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Только в 2022 году со счетов и карт клиентов «Сбера» было похищено 13 миллиардов рублей, и основная категория жертв мошенничества — это пенсионеры. Поэтому в банке приняли решение о сотрудничестве с клубом «Активное долголетие», чтобы рассказывать его участникам о финансовой безопасности.

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Жители Пушкино с интересом выслушали информацию, задавали вопросы.

«Главное, нам разъяснили, как оградить себя от мошенников. Теперь мы знаем, от каких звонков по телефону нужно сразу отключаться», — поделилась впечатлением одна из участниц встречи Нина Моторина.

Мероприятие состоялось в Пушкинском комплексном центре социального обслуживания и реабилитации. Информацию прослушали участники программы «Активное долголетие», которая реализуется в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева.