Подмосковье 30 января 2024, 17:14 Урок экопросвещения прошел для школьников в Чехове Министерство ЖКХ Московской области

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Региональный оператор МСК-НТ провел в Чехове новый экоурок в рамках собственной образовательной программы «Экополе». Ученики третьего класса узнали о правилах раздельного сбора отходов, формировании экопривычек, а также переработке отходов.

Интерактивное занятие с развивающими играми прошло интересно и познавательно. Ребята активно участвовали в обсуждении экологических проблем и методах их решения.

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В компании развивают два направления обучения, способствующие его эффективной переработке и защите природы: принцип экологичного поведения «Сожми и закрути ПЭТ» и акция сбора вторсырья «Добрые крышечки».

Помимо этого, для поддержки экопросвещения и доброго дела компания МСК-НТ установила в школе свой контейнер для сбора благотворительного пластика. Деньги, вырученные за переработку «добрых крышечек» идут на приобретения средств реабилитации детей-сирот с особенностями развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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