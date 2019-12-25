Урок экологической грамотности. Учащимся лицея в Химках рассказали о технологии переработки мусора

Шестиклассники лицея № 17 сходили на необычный урок. Ребятам рассказали о сборе отходов и переработке мусора. Дети увидели весь путь, который проделывает обычная бутылка после того, как ее выбросили в мусорный бак, чтобы через некоторое время переродиться во что-то новое и полезное.

Источник фото: телеканал «360»

60-80% вторсырья может быть переработано. Из пластика можно сделать много полезного — вешалки для одежды, ручки и даже футболки. Более половины всего объема вторсырья — это источник новых изделий.

Источник фото: телеканал «360»

Но чтобы мусор получил вторую жизнь, его надо правильно отсортировать. А вот это уже личная ответственность каждого жителя Подмосковья. Сначала дома разделить отходы на сухие и смешанные и положить их в соответствующий бак на улице. Ну и не забыть о важных деталях.

Источник фото: телеканал «360»

«Я думала, что крышки нужно снимать, потому что это другой пластик и его просто перерабатывают отдельно. Но теперь я узнала, что бутылки — их в машине спрессовывают, в мусоровозе. И чтобы бутылки не лопались и чтобы не занимали много места, нужно снимать крышки», — поделилась ученица лицея № 17.

Источник фото: телеканал «360»

Задумались лицеисты и о глобальных вопросах — как свалки влияют на окружающую атмосферу, как сохранить экологию и можно ли изменить отношение обывателей к самой переработке мусора.

Источник фото: телеканал «360»

«Что мы делаем с тем, что люди не готовы к сортировке? Что они плохо сортируют отходы — в синий контейнер, предназначенный для сухих отходов, они складируют те отходы, которые нельзя переработать. Такие вопросы прозвучали сегодня — то есть точно это не на уровень шестиклассника», — сказала менеджер УК «Региональный оператор» Александра Дяткова.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье уже почти год разделяет мусор, технология налажена. Есть и контейнеры, и мусоровозы, и много различных предприятий.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь важно, чтобы к процессу подключились и все жители региона.