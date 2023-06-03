Подмосковье 03 июня 2023, 20:07 Ураган с дождем и градом обрушился на Шатуру Михаил Мартыненко

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На Шатурский округ обрушился дождь с градом. Самыми пострадавшими районами стали Рошаль, Шатура и Шатурторф. Там ветром повалило много деревьев, некоторые из них перекрыли дороги и упали на линии электропередачи. Последнее привело к отключению света.

В поселке Шатурторф дерево повредило забор на Советской улице, 14. Здесь проживают пенсионеры Черновы. Никто не пострадал.

«Очень мощный и сильный был ураган. Он повредил шифер на крыше, и упавшее дерево сломало забор. У нас до сих пор нет света», — рассказал Василий Чернов.

Также ураган повалил много деревьев в игровой зоне поселкового парка. Один ствол упал рядом с памятником Погибших воинов, однако сам монумент не повредился.

Последствия непогоды устраняют 10 человек с помощью двух вышек и трактора МТЗ.

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