Упростить проверки застройщиков предложили в Мособлдуме

На 26-м заседании Мособлдума рассмотрела законодательную инициативу, которая предлагает упростить проверки отчетности застройщиков.

Предполагается, что случаи непредставления застройщиком отчетности будут фиксироваться автоматически информационной системой жилищного строительства. Застройщик будет получать постановление в личный кабинет через портал госуслуг. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Это возможно в тех случаях, когда застройщик нарушил порядок размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства или не предоставил в установленный срок или предоставил недостоверную и не в полном объеме отчетность об объектах долевого строительства.

Пока анализ отчетности застройщиков проводят вручную. Ежеквартально на проверку поступает около двухсот комплектов отчетности по более чем девятистам объектам. Срок проверки отчетностей контролирующими органами занимает в среднем более двадцати рабочих дней.

На территории Подмосковья уже создана государственная информационная система, которая может фиксировать нарушения по отчетности. Таким образом, она автоматически устанавливает факт совершения застройщиком административного правонарушения.

Предполагается также, что застройщику или его представителю не нужно будет лично участвовать при составлении протокола об административном правонарушении. Закинициатива предполагает, что при вынесении постановления о наложении административного взыскания составлять протокол не будут.

Эти изменения позволят оптимизировать контроль в области долевого строительства. Они упростят взаимодействие бизнеса с надзорными органами, исключив бумажный документооборот и ненужные очные визиты в орган государственной власти.

Закинициатива будет направлена в Правительство Российской Федерации для получения официального отзыва.