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    03 декабря 2021, 16:30

    Предпринимателям Подмосковья упростили регистрацию в качестве ветеринаров

    Анастасия Аброськина

    Предпринимателям с ветеринарным образованием упростили трудовую регистрацию в Подмосковье. Они могут подтвердить свое право на работу через портал госуслуг.

    Предпринимателям Подмосковья упростили регистрацию в качестве ветеринаров | Изображение 1

    Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что все индивидуальные предприниматели должны сначала зарегистрироваться, чтобы работать в области ветеринарии.

    Раньше требовалось получать свидетельство, но теперь достаточно записи в электронном реестре

    Надежда Куртяник.

    По ее словам, все больше услуг в Подмосковье переводят в онлайн. Это экономит время жителей и упрощает процессы.

    Как зарегистрироваться?

    Предприниматели со средним или высшим ветеринарным образованием могут пройти регистрацию на сайте. В итоге их внесут в реестр ветеринарных специалистов.

    Он находится в открытом доступе. Реестр можно изучить на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

    Услуга по регистрации бесплатная. Ее окажут максимум за 20 рабочих дней. При желании предпринимателям разрешено распечатать бумажный экземпляр в любом областном МФЦ.