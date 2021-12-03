Предпринимателям Подмосковья упростили регистрацию в качестве ветеринаров
Предпринимателям с ветеринарным образованием упростили трудовую регистрацию в Подмосковье. Они могут подтвердить свое право на работу через портал госуслуг.
Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что все индивидуальные предприниматели должны сначала зарегистрироваться, чтобы работать в области ветеринарии.
Раньше требовалось получать свидетельство, но теперь достаточно записи в электронном реестре
По ее словам, все больше услуг в Подмосковье переводят в онлайн. Это экономит время жителей и упрощает процессы.
Как зарегистрироваться?
Предприниматели со средним или высшим ветеринарным образованием могут пройти регистрацию на сайте. В итоге их внесут в реестр ветеринарных специалистов.
Он находится в открытом доступе. Реестр можно изучить на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Услуга по регистрации бесплатная. Ее окажут максимум за 20 рабочих дней. При желании предпринимателям разрешено распечатать бумажный экземпляр в любом областном МФЦ.