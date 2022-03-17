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    17 марта 2022, 16:25

    Упрощенной записью в кружки воспользовались 5 тысяч родителей в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Упрощенная онлайн-запись в кружки и секции оказалась востребованной услугой в Подмосковье. К ней обратились уже пять тысяч родителей.

    Упрощенной записью в кружки воспользовались 5 тысяч родителей в Подмосковье | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что раньше для записи в разные кружки требовали несколько заявлений, а сейчас достаточно одного на «Госуслугах».

    Родители оценили удобство этой услуги — мы получаем положительные отзывы

    Ирина Каклюгина.

    Она подчеркнула, что нововведение касается самых разных кружков и секций — как спортивных, так и творческих.

    «Это просто и удобно», — отметила Ирина Каклюгина.

    Выбрать нужный кружок можно на сайте new.dop.mosreg.ru, а записаться — через портал госуслуг.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит приоритет цифровых сервисов. Это сделают для удобства жителей.