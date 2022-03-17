Упрощенной записью в кружки воспользовались 5 тысяч родителей в Подмосковье
Упрощенная онлайн-запись в кружки и секции оказалась востребованной услугой в Подмосковье. К ней обратились уже пять тысяч родителей.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что раньше для записи в разные кружки требовали несколько заявлений, а сейчас достаточно одного на «Госуслугах».
Родители оценили удобство этой услуги — мы получаем положительные отзывы
Ирина Каклюгина.
Она подчеркнула, что нововведение касается самых разных кружков и секций — как спортивных, так и творческих.
«Это просто и удобно», — отметила Ирина Каклюгина.
Выбрать нужный кружок можно на сайте new.dop.mosreg.ru, а записаться — через портал госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит приоритет цифровых сервисов. Это сделают для удобства жителей.