Упрощенной записью в кружки воспользовались 5 тысяч родителей в Подмосковье

Упрощенная онлайн-запись в кружки и секции оказалась востребованной услугой в Подмосковье. К ней обратились уже пять тысяч родителей.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что раньше для записи в разные кружки требовали несколько заявлений, а сейчас достаточно одного на «Госуслугах».

Родители оценили удобство этой услуги — мы получаем положительные отзывы Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что нововведение касается самых разных кружков и секций — как спортивных, так и творческих.

«Это просто и удобно», — отметила Ирина Каклюгина.

Выбрать нужный кружок можно на сайте new.dop.mosreg.ru, а записаться — через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит приоритет цифровых сервисов. Это сделают для удобства жителей.