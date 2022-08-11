Упрощенной записью детей в кружки воспользовались 105 тысяч родителей из Подмосковья

Упрощенной записью в кружки воспользовались 105 тысяч родителей в Подмосковье. Она позволяет подавать одно заявление сразу в несколько секций. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«С этого года запись в кружки и секции стала удобнее. Если раньше надо было подавать заявление на каждый кружок, то теперь — только одно заявление на несколько», — рассказала она.

Вице-губернатор отметила, что самыми популярными в этом году стали спортивные и технические кружки. Выбрать секцию для ребенка можно на сайте, а подать заявление — на «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 15 новых школ. Они примут учеников 1 сентября этого года.