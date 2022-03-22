Безработные из Подмосковья смогут упрощенно оформить социальный контракт

В Подмосковье упростили условия оформления социального контракта для безработных. Изменения ввели 21 марта. При расчете дохода семьи уже не учитывают заработок жителя, потерявшего работу после 1 марта.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это значительно упростит жителям получение помощи по социальному контракту.

Такая федеральная инициатива поможет нашим жителям легко оформить соцконтракт на поиск работы или открытие личного дела Ирина Каклюгина.

По ее словам, с начала года в Подмосковье заключили такие контракты на общую сумму более 14 миллионов рублей.

Всего на 2022 год под эту задачу в бюджете предусмотрели около 70 миллионов рублей.

«Выплаты по социальному контракту можно получать каждый месяц, а также единовременно», — рассказала Каклюгина.

Например, в случае заключения контракта на поиск работы человек получает выплату, равную прожиточному минимуму, на срок до 12 месяцев. Сейчас это 16 тысяч рублей.

При контракте на открытие своего дела размер выплаты — до 250 тысяч рублей. Если речь идет о профессиональной учебе, то заключается контракт на 30 тысяч рублей за курс.

Подать заявку можно через «Госуслуги» Подмосковья.