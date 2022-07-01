Упрощенная система налогообложения заработала для предпринимателей Подмосковья с 1 июля

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) заработала на территории Подмосковья с 1 июля. В рамках этого эксперимента некоторые организации и ИП будут освобождены от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов.

Воспользоваться АУСН смогут те организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, а штат сотрудников ¬– не более пяти человек. Новая система включила в себя все преимущества прежней УСН, такие как освобождение от налога на прибыль и налога на имущество, и добавила новые. Так, предпринимателям на АУСН больше не нужно будет предоставлять налоговую декларацию, расчеты и большинство данных по страховым взносам. Малый бизнес освободится от необходимости рассчитывать 6-НДФЛ и вести книгу учета доходов и расходов.

Налоговый орган самостоятельно будет анализировать сведения, полученные от банков, и данные о доходах и расходах из Личного кабинета предпринимателя. После этого будет рассчитываться налог. Перечислять заработную плату работникам и НДФЛ с нее будет уполномоченный банк, в котором у предпринимателя открыт счет. Налогоплательщики, которые воспользуются автоматизированной упрощенной системой налогообложения, больше не будут уплачивать страховые взносы ни за себя, ни за своих сотрудников.

Действующие организации и ИП смогут воспользоваться АУСН с 1 января 2023 года, при этом уведомить налоговый орган о своем решении необходимо не позднее 31 декабря текущего года. Это можно сделать через Личный кабинет налогоплательщика. Новым же предпринимателям, желающим работать по АУСН, нужно подать соответствующую заявку не позднее 30 дней с даты постановки на учет в налоговой.

Специальный налоговый режим в рамках эксперимента начал функционировать в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.