Упрощенная схема налогообложения принесет Подмосковью 49 млрд рублей в 2021 году

Комитет Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил вопрос использования упрощенной системы налогообложения на территории Подмосковья в 2021 году.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета и налоговой политики Тарас Ефимов отметил, что Подмосковье воспользовалось правом, которое предоставил федеральный законодатель.

Так, в регионе для отдельных категорий налогоплательщиков применяется пониженная ставка. Это 49 видов деятельности. С 2015 года установлена налоговая ставка в размере 0% («налоговые каникулы») для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах. С 1 января 2016 года «налоговые каникулы» распространены на ИП, впервые зарегистрированные в сфере бытовых услуг.

«Налоговые каникулы» установлены до 31 декабря 2021 года.

Замминистра экономики и финансов Московской области Елена Землякова отметила, что в 2021 году по упрощенной системе налогообложения в консолидированный бюджет Подмосковья поступит 49 миллиардов рублей. К примеру, в 2020-м поступило 38,2 миллиарда рублей.

Также от комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма поступило предложение установить «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП в сфере услуг по предоставлению мест для временного проживания — речь идет о мини-гостиницах и хостелах. Соответствующая инициатива направлена в Минэкономики и финансов региона.