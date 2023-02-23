Подмосковье 23 февраля 2023, 15:42 Упрощенная регистрация позволит открыться 24 кафе летом в Подмосковье

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Этим летом в Подольске собираются открыть 24 веранды. Это стало возможным благодаря упрощенной регистрации, сообщил замглавы округа Иван Шляхтин.

«В Подольске всего 284 кафе, баров, ресторанов и закусочных. Теоретически при каждом из них можно открыть летнее кафе. Уже сегодня известно, что откроют минимум 24 летних кафе на частной территории и два на муниципальной», — заявил Шляхтин.

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Ранее заявление на предоставление места для летнего кафе подавали на бумаге в администрацию округа. Договор и уведомления также были физические, а решения по участку приходилось ждать минимум 30 дней.

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Теперь заявление можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Срок ожидания ответа сократился до двух часов, а соглашение можно заключить удаленно с помощью цифровой печати.

Для ускорения получения места под веранду утвердят порядок работы и пропишут требования.

Сейчас в округе создают единый электронный сервис и собирают потенциальные локации для веранд. Затем их разместят на портале государственных и муниципальных услуг. Если предприниматель выберет локацию, которая не определена возле стационарного объекта, то срок выдачи разрешения составит до 11 рабочих дней.

Запуск услуги запланировали на 1 апреля. В этом году летние веранды будут работать с 1 апреля до 1 ноября.

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