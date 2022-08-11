Управляющую компанию в Солнечногорске оштрафовали за зимние нарушения

Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что постановление об административной ответственности ООО «Дэвис» является законным. Как пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, УК была привлечена за нарушение лицензионных требований в городском округе Солнечногорск.

Еще в феврале текущего года в ходе проверки инспекторы зафиксировали снежные свесы, сосульки и наледь на кровле дома № 32 на улице Куйбышева в поселке Менделеево. После этого инспекторы составили административный протокол. После его рассмотрения ООО «Дэвис» признали виновным по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. В итоге на организацию решено было наложить штраф в размере 250 тысяч рублей.

УК оспорила постановление об административной ответственности в Арбитраже. Однако ее доводы не были приняты.

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