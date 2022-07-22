Управляющую компанию из Пушкино обязали сделать перерасчет жителям за горячую воду

В феврале 2022 года Госжилинспекция Московской области установила, что в доме № 22 по улице Островского в Пушкино жильцам выставляли неправильные счета за горячее водоснабжение. Коммунальщиков обязали сделать перерасчет, но они обратились в суд.

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В течение трех месяцев при начислении платы за подогрев горячей воды управляющая организация «Град» не использовала норматив расхода тепловой энергии, утвержденный органом местного самоуправления. Когда это выяснилось, коммунальщикам было выдано предписание о перерасчете по всем квартирам в доме. Меру следовало исполнить в течение полутора месяцев, однако «Град» обратился в областной арбитраж и оспорил законность предписания. Рассмотрев материалы дела, суд не принял доводы управляющей компании.

«Суд отметил, что ООО „Град“ при расчете платы за подогрев воды учитывало показания общедомового прибора учета, а не утвержденный норматив. И это является нарушением требований жилищного законодательства Российской Федерации», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Предписание о перерасчете платы жильцам было признано законным. Заявленные управляющей организацией требования оставлены без удовлетворения.