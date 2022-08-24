Управляющую компанию из Химок привлекут к ответственности за лицензионные нарушения

Арбитражный суд признал законным наказание управляющей компании из Химок. Она нарушила требования лицензий, допустив многочисленные нарушения в доме на Совхозной улице. Об этом сообщила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

В феврале инспекторы зафиксировали в доме № 3 по Совхозной улице нарушения: разрушение отделки стен и потолка, разбитые окна, неработающее освещение, плохую уборку и другие. Компании вручили предписание об устранении нарушений, однако она попыталась оспорить решение в суде. Арбитраж счет доводы не убедительными и признал наказание законным.

«При таких обстоятельствах суд решил, что нарушений процедуры привлечения ООО „Техноком“ к административной ответственности, которые могут являться основанием для отмены оспариваемого постановления, нет», — сказала Ольга Федина.

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