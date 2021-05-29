Управляющим компаниям в Подмосковье начнут ставить оценки онлайн с 1 июня

Жители Московской области с 1 июня смогут оценить работу управляющих компаний на сайте тырешаешьжкх.рф. Опрос пройдет при поддержке Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья и продлится до 30 июня.

Пользователи смогут дать оценку качеству отопления, водоснабжения и подачи газа в своих домах, а также уборке двора, работе расчетного центра и управляющей компании, взаимодействию с собственниками и советом дома.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, результаты оценки деятельности управляющих организаций в рамках этого опроса станут одним из критериев нового рейтинга управляющих организаций, сообщило РИАМО.

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о стандарте допустимой доли затрат россиян на ЖКХ. Поручение было адресовано Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину России, отмечает Nation News.

При проработке этого вопроса будут учитываться социально-экономические особенности регионов, а также источники их финансирования.