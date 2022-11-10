Подмосковье 10 ноября 2022, 14:20 Управляющим компаниям Подмосковья напомнили о возможности продлить лицензии онлайн

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Управляющие организации Подмосковья могут продлить лицензию через «Госуслуги». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что лицензию предоставляют управляющим компаниям на пять лет. Продлить ее теперь можно онлайн.

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«Сделать это следует не ранее 60 и не позднее 45 рабочих дней до даты окончания действия лицензии. Уведомление о продлении поступит в личный кабинет», — уточнила она.

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Управление многоквартирными домами и обеспечение их надлежащего состояния необходимо лицензировать. Ранее эту услугу перевели в реестровую модель — наличие документа теперь подтверждается записью в нем.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.