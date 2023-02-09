Подмосковье 09 февраля 2023, 16:00 Управляющие компании Жуковского выполнили цифровые задания по осмотру домов в январе на 99%

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Управляющие компании Жуковского выполнили 99% задач по осмотру технического состояния домов. Поручения были сформированы в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

До результата в 100% УК не хватило выполнения четырех заданий. Госжилинспекция Подмосковья следила за исполнением поручений с помощью цифровой системы «Мобильная диспетчерская платформа».

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«Этот январь подарил управляющим компаниям возможность не тратить силы на борьбу со снежными завалами и сосульками, а сосредоточиться на профилактике нарушений в содержании общего имущества», — отметила руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина.

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В январский блок задач мобильного приложения управляющим компаниям Жуковского направили 1310 подъездов МКД. Один подъезд — это одно задание, которое отрабатывается по девяти пунктам. В перечень входят: все выступающие конструкции, входные группы, выходы в подвалы, на чердаки и кровли, а также состояние стен, потолков, дверей и освещения.

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