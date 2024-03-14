Подмосковье 14 марта 2024, 17:57 Управляющие компании устранили свыше 300 перебоев в работе электросетей Подмосковья с начала года ГУСТ МО

Читать 360tv в

Коммунальные службы устранили перебои в подаче электричества в 355 домах Подмосковья с начала года. В ГУСТ назвали возможные причины таких проблем.

Как рассказали в ведосмтве, перебои в подаче электричества могут возникнуть из-за неисправностей, резкого роста потребрения, износа оборудования или аварийной ситуации. С начала года управляющие компании устранили 355 таких проблем.

Реклама

Так, работы провели в Подольске на улицах Литейная, Маштакова, Тепличная и других.

Сообщить о перебоях с электричеством жители могут онлайн через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».