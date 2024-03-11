Подмосковье 11 марта 2024, 17:59 Управляющие компании устранили надписи более чем в 800 лифтах Подмосковья за зиму Unsplash

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Коммунальщики провели уборку в 586 лифтах в жилых домах Подмосковья за зиму. В 217 из них также устранили надписи и рекламу. Больше всего работ провели в Люберцах.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, лифты имеют важное значение для удобства и комфорта жителей. С начала зимы управляющие компании выполнили 586 задач на уборку и 217 — на устранение надписей и рекламы в лифтах. В целом количество жалоб по этой теме в регионе снизилось почти на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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Сообщить о необходимости уборки в лифтах, а также о вандальных надписях и незаконной рекламе жители могут через портал ЕДС.

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