Подмосковье 04 апреля 2024, 17:46 Управляющие компании устранили более 200 перебоев в подаче горячей воды в Подмосковье за месяц Ремонтные работы / ГУСТ МО

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Управлящие компании Подмосковья устранили 201 перебой в подаче горячей воды в жилых домах за март. Из них семь произошли в Жуковском.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, работы провели в домах на улицах Туполева, Чкалова, Нижегородской, Ломоносова и других.

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В ведомстве добавили, что горячая вода должна подаваться в жилые дома бесперебойно и круглосуточно, а продолжительность аварии не должна превышать восемь часов в целом и четырех часов единовременно. Допускается ежегодное 14-дневное отключение для проведения профилактических работ и ремонта.

Сообщить о проблемах с горячей водой жители могут в управляющу компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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