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    31 марта 2022, 11:27

    Управляющие компании разработают планы по устранению нарушений в жилых домах в Реутове

    Ольга Назаркина

    Объезд многоквартирных домов в Реутове выявил нарушения со стороны управляющих компаний. Такие УК обязали разработать дорожные карты мероприятий по их устранению. Распоряжение дала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

    Управляющие компании разработают планы по устранению нарушений в жилых домах в Реутове

    Глава ведомства приняла участие в проверке домов в Реутове. В ходе осмотра дома № 72 по Юбилейному проспекту несколько жителей обратились к Фединой с вопросами и просьбами. Один из жильцов пожаловался на запах из подвала. При осмотре оказалось, что он местами подтоплен и находится в неудовлетворительном состоянии.

    Были жалобы на состояние облицовочной плитки входной группы и состояние нижних ярусов балконов МКД. После проверки в муниципальном ЦУР провели рабочее совещание по вопросу содержания территорий и жилого фонда городского округа.

    Федина указала на то, что управляющие компании из «красной зоны» должны оперативно предпринять меры по устранению выявленных нарушений. Как они выполняются, руководитель Госжилинспекции планирует проверить в ближайшее время.

    «Управляющие организации должны реагировать на все потребности жителей молниеносно. А в идеале — работать на упреждение», — заявила она.

    Поручение о проведении таких мероприятий в крупных муниципальных образованиях, которые находятся в «красной зоне» по отработке обращений жителей, ранее дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рабочих встречах участвуют представители областных министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления.