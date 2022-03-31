Управляющие компании разработают планы по устранению нарушений в жилых домах в Реутове

Объезд многоквартирных домов в Реутове выявил нарушения со стороны управляющих компаний. Такие УК обязали разработать дорожные карты мероприятий по их устранению. Распоряжение дала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Глава ведомства приняла участие в проверке домов в Реутове. В ходе осмотра дома № 72 по Юбилейному проспекту несколько жителей обратились к Фединой с вопросами и просьбами. Один из жильцов пожаловался на запах из подвала. При осмотре оказалось, что он местами подтоплен и находится в неудовлетворительном состоянии.

Были жалобы на состояние облицовочной плитки входной группы и состояние нижних ярусов балконов МКД. После проверки в муниципальном ЦУР провели рабочее совещание по вопросу содержания территорий и жилого фонда городского округа.

Федина указала на то, что управляющие компании из «красной зоны» должны оперативно предпринять меры по устранению выявленных нарушений. Как они выполняются, руководитель Госжилинспекции планирует проверить в ближайшее время.

«Управляющие организации должны реагировать на все потребности жителей молниеносно. А в идеале — работать на упреждение», — заявила она.

Поручение о проведении таких мероприятий в крупных муниципальных образованиях, которые находятся в «красной зоне» по отработке обращений жителей, ранее дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рабочих встречах участвуют представители областных министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления.