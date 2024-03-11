Подмосковье 11 марта 2024, 17:18 Управляющие компании провели покраску более чем в 700 подъездах Подмосковья с января ГУСТ МО

Читать 360tv в

Коммунальные службы покрасили стены в 723 подъездах в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Красногорске.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, покраска стен и потолков помогает обновить подъезд и придать ему ухоженный вид. С начала года управляющие компании выполнили 723 такие задачи.

Реклама

Так, покраску провели в Красногорске в домах на улицах Карбшева, Ленина, Совхозной, Спасской, а также Новотушинской и Заводской.

Сообщить о необходимости покраски стен и потолков в подъездах жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».