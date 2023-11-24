24 ноября 2023, 13:39
Управляющие компании Подмосковья заключили 65 договоров с инвесторами при помощи онлайн-сервиса
Подмосковные предприниматели подписали 65 договоров для запуска производства в индустриальных парках при помощи сервиса «Начни бизнес в индустриальном парке». Резиденты принесут региону почти шесть миллиардов рублей инвестиций.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, сервис запустили в этом году, он позволяет управляющим компаниям заключать договоры с инвесторами, которые разместят свои мощности на индустриальных площадках.
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«Совокупный планируемый объем инвестиций в рамках этих проектов составляет 5,8 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест», — сказала она.
Всего на территории Подмосковья работает 69 индустриальных парков, свыше половины из них заполнены на 100%. Найти место для размещения своего бизнеса можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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